Bahia x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Estreia do Internacional pela Libertadores no 'grupo da morte' será diante do Bahia, nesta quinta (03), na Arena Fonte Nova

O Tricolor de Aço assegurou o seu retorno à fase de grupos da Libertadores depois de 36 anos ao superar o Boston River, do Uruguai, ainda na fase preliminar da competição. O time assegurou a conquista do Campeonato Baiano com um triunfo e um empate sobre o arquirrival Vitória.

O Bahia, aliás, vem de uma invencibilidade de oito partidas, com cinco vitórias e três empates. Por sinal, o técnico Rogério Ceni tem duas dúvidas: o meio-campista Michel Araújo, que ainda se recupera de uma contusão, e a outra no ataque, entre Erick Pulga ou Willian José.

Como chega o Internacional

O Colorado ainda está invicto na temporada e chega embalado para o confronto com a relevante conquista do Campeonato Gaúcho. Afinal, quebrou um jejum de oito anos e evitou o oitavo título consecutivo do Grêmio no torneio. Até o momento, a equipe disputou 13 jogos, com nove vitórias e quatro empates. Em seu último compromisso, a sua estreia no Campeonato Brasileiro, os gaúchos empataram com o Flamengo, no Maracanã.

O técnico Roger Machado provavelmente fará duas modificações no time titular. No caso, os retornos do goleiro Anthoni e do atacante Enner Valencia. Inclusive, o uruguaio Rochet novamente sofreu uma lesão, uma fratura na mão esquerda. O meio-campista Diego Rosa também é baixa e não poderá fazer sua estreia com a camisa do Internacional. Isso porque ele está emprestado exatamente pelo Bahia, que ainda é dono dos seus direitos econômicos.