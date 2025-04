Zebra aparece na Alemanha, Arminia Bielefeld elimina o Leverkusen e fará final

A zebra passeou nesta terça-feira (01), e o Arminia Bielefeld eliminou o Bayer Leverkusen em jogo único pela semifinal da Copa da Alemanha: 2 a 1. No entanto, o atual campeão do torneio e também da Bundesliga, abriu o placar com Jonathan Tah aos 17 minutos, mas Marius Wörl empatou logo depois, aos 20. A partida foi equilibrada na Schüco Arena, casa do time da quarta divisão.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Maximilian Großer mergulhou e marcou o gol que garantiu o Arminia Bielefeld na final da Copa da Alemanha. A torcida da equipe mandante viveu momentos de aflição, já que o Bayer costuma balançar as redes nos minutos finais. Foi assim que chegou a finais na temporada passada e conquistou várias vitórias na campanha do título da Bundesliga em 2023/2024. Contudo, a história foi contada de outra forma e pela terceira vez um time da Série C alemã fará a final da copa nacional.