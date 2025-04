Vasco tem excelente retrospecto contra equipes peruanas

Cruz-Maltino tem 80% de aproveitamento contra times do Peru; duelo contra o Melgar (PER) abre campanha do time na Sul-Americana 2025 / Crédito: Jogada 10

Ao entrar em campo nesta quarta-feira (2) para estrear na Sul-Americana 2025, o Vasco defenderá um excelente retrospecto que possui contra times peruanos. A equipe enfrenta o Melgar (PER) em duelo inédito na história de ambos os clubes, no Estádio Monumental da UNSA, na altitude de Arequipa. O apito inicial é às 19h (de Brasília). Assim, já são cinco confrontos contra times peruanos na história de 126 anos do Vasco. Um deles, inclusive, faz parte da campanha do imponente título de 1948 do Sul-Americano de Clubes Campeões, no Chile. Venha com o Jogada10 para conferir.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Vasco pede que jogo contra o Flamengo tenha torcida visitante Histórico do Vasco contra peruanos Como citado, o primeiro duelo do Vasco contra um time peruano foi exatamente no Sul-Americano de 1948. O Cruz-Maltino, campeão invicto, massacrou o Deportivo Municipal por 4 a 0, pela terceira rodada. Lelé, Friaça (duas vezes) e Ismael fizeram os gols do Expresso da Vitória. O Vasco, então, só voltou a enfrentar um clube peruano em 2011, 63 anos depois. Não menos épico, porém. Afinal, a equipe se deparou com o Universitario pelas quartas de final da Sul-Americana de 2011 e perdeu o jogo de ida por 2 a 0, atuando no Peru. Na volta, precisando vencer por pelo menos dois gols de diferença, o Gigante da Colina abriu o placar, mas levou a virada para 2 a 1. Na época, ainda havia a regra de gol fora de casa. Assim, o time carioca precisaria de mais quatro gols para avançar. E, com dois de Dedé, um de Elton e outro de Alecsandro, São Januário testemunhou uma das maiores reviravoltas da história da competição: 5 a 2 e vaga na semifinal. No entanto, o time cairia perante a Universidad de Chile, que seria o futuro campeão.