Vasco pede que jogo contra o Flamengo tenha torcida visitante

Na solicitação, segundo informações do “UOL” desta terça (1º), o próprio Gigante da Colina pede que haja torcida visitante no jogo em questão, válido pela quinta rodada do Brasileirão. Ainda de acordo com a matéria, o pedido é em “caráter excepcional”. Isso porque não existe nenhum laudo permitindo tal possibilidade, o que pode fazer com que o jogo tenha torcida única. O último Vasco x Flamengo em São Januário com torcida faz oito anos.

O Vasco ainda mantém o desejo de jogar contra o Flamengo em São Januário e com direito a torcida rival em seu estádio. Este, aliás, foi um pedido da diretoria cruz-maltina no ofício enviado na última segunda-feira (31) à Polícia Militar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Vasco emenda viagens de voos fretados para sequência longe do Rio de Janeiro

O documento enviado pela diretoria cruz-maltina ainda cita exemplos de outros jogos em São Januário com a presença de visitantes de times com rivalidade histórica com o Vasco. Casos, por exemplo, de Corinthians, São Paulo, Santos e Cruzeiro. O time da Vila, aliás, atuou exatamente nesta condição no último domingo (30), sem ocorrências.

Outros pontos citados pelo Vasco dizem respeito ao fato do clube ter sido o primeiro do RJ a implementar reconhecimento facial nas catracas de entrada ao estádio, além de instalação de câmeras e salas de monitoramento, bem como o valor histórico de São Januário para a cidade.

O duelo deve ocorrer no dia 19, às 18h30 (de Brasília), com mando do Vasco.