Universidad de Chile e Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão, o Botafogo não terá um dos principais nomes na campanha de 2024. Savarino apresenta quadro de fadiga muscular e, por isso, preservado, ficou no Rio de Janeiro. O volante Barbosa e o zagueiro Bastos seguem em recuperação no departamento médico e aumentam o número de baixas do técnico Renato Paiva. Já o lateral-esquerdo Cuiabano está suspenso e só fica à disposição contra o Carabobo (VEN), na segunda rodada da chave.

É hora de começar tudo de novo. O Botafogo inicia, assim, a caminhada rumo ao bicampeonato da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (2), às 21h30 (horário de Brasília), contra a Universidad de Chile, em Santiago, no Estádio Nacional . O duelo é válido pela primeira rodada do Grupo A desta edição da competição internacional.

Sem Savarino, De Paula segue firme no time titular. O volante substituiu o atacante no amistoso contra o Novorizontino, atuando mais à frente na linha de meio de campo. No ataque, uma das pontas é de Artur. Na outra, há uma dúvida. O uruguaio Santi, recém-contratado para o lugar de Almada, ou Martins, reserva em toda a passagem pelo Botafogo. O comandante português decidirá a partir das atividades desta terça-feira (1).

Como chega a Universidad de Chile?

A La U não tem tantos problemas como o Botafogo. O técnico Gustavo Álvarez não conta apenas com Guerrero. Fora de combate, ele é desfalque para o encontro com o Fogão. Entre os 11 que entram em campo, um conhecido do torcedor brasileiro: o volante Aranguíz, figurinha carimbada do Internacional e da seleção chilena.

Os andinos estão empolgados. Até segunda, já tinham, aliás, comprado 30 mil ingressos no Nacional. Todos os bilhetes foram para as mãos de sócios do clube.

Onde assistir?

Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming) transmitem a partida.