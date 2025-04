Na volta à Colômbia, Cano, do Fluminense, reencontra maior vítima da carreira

Atleta soma 11 gols em 13 jogos contra o adversário colombiano desta terça-feira (1), assim como diante do Millonarios, equipe do mesmo país

O Fluminense se prepara para a estreia na Sul-Americana, que representará o retorno de Cano à Colômbia. Por lá, o atacante terá pela frente a maior vítima de sua carreira, o Once Caldas, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Palogrande. No total, até o momento, o argentino já estufou a rede do adversário em onze oportunidades. A informação é do portal “ge”.

O Once Caldas, porém, divide a liderança da lista de vítimas do atacante com o Millonarios, também da Colômbia (11 gols). Na sequência, completam o Top 5 mais três equipes do país: Atlético Nacional (9 gols), o Junior Barranquilla (9 gols) e o Deportivo Cali (8 gols).

Quando o assunto é o futebol brasileiro, a maior vítima de Cano segue sendo o rival Flamengo. Afinal, já foram oito gols desde que chegou ao país, sendo um pelo Vasco e sete com a camisa do Fluminense.

Por outro lado, o retrospecto do argentino contra o Once Caldas não é satisfatório. Até porque foram apenas duas vitórias em 13 jogos contra o adversário, com cinco empates e seis derrotas.