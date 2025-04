Mário volta ao Rio mais cedo para conduzir buscas por novo treinador do Fluminense

Mandatário será um dos responsáveis pelas conversas, e negociações com um possível novo comandante avançará ao longo da semana no Tricolor

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, voltou ao Rio de Janeiro mais cedo, logo após a derrota para o Fortaleza, no último sábado (29). Afinal, o mandatário será um dos responsáveis por conduzir as negociações na busca por um novo treinador depois da demissão de Mano Menezes. A informação é do portal “ge”.

Isso porque a princípio o mandatário iria para Manizales, na Colômbia, onde o Tricolor enfrenta o Once Caldas, na terça, pela Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília). No entanto, com a saída do comandante, teve que retornar para se reunir com a cúpula tricolor para agilizar o processo da chegada de um substituto.