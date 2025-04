Léo Pereira participa do treino do Flamengo após choque no joelho

Zagueiro saiu com dores do campo no empate com Inter, no último sábado, mas deve ser relacionado para estreia da Libertadores

O elenco do Flamengo realizou mais uma atividade com foco na estreia da Libertadores diante do Deportivo Táchira (VEN). No treino desta terça-feira (01), o zagueiro Léo Pereira participou de atividades junto aos companheiros e, com isso, deve ser relacionado para o duelo da quinta-feira diante dos venezuelanos.

Léo Pereira se tornou dúvida no Flamengo, visto que sofreu um choque no joelho esquerdo no duelo com o Internacional, no sábado (29). Na reapresentação do plantel na segunda-feira, o camisa 4 passou por exames médicos, nos quais não detectaram lesão. Dessa forma, o defensor realizou atividades internas e exercícios no campo nesta terça-feira (01).