Jogador sofre perfuração intestinal e passa por cirurgia

Goleiro Jasper Cillessen se lesionou após dividida com o atacante Borja Iglesias, do Celta de Vigo

O goleiro Jasper Cillessen sofreu uma grave lesão durante a partida entre Las Palmas e Celta de Vigo, segunda-feira (31), pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. O ex-jogador do Barcelona sofreu uma perfuração intestinal após uma dividida com o atacante Borja Iglesias. Assim, precisou passar por uma cirurgia de emergência.

“Nosso goleiro Jasper Cillessen passou por uma cirurgia bem-sucedida para uma perfuração do intestino delgado. O procedimento foi realizado por laparoscopia”, disse o Las Palmas em nota oficial.

O lance ocorreu aos 27 minutos do primeiro tempo. O goleiro holandês disputou a bola com o atacante espanhol e sofreu uma pancada na região do abdômen. Assim, foi retirado de maca e substituído pelo croata Dinko Horkas. Após realizar exames, foi identificada a perfuração intestinal e a necessidade de uma cirurgia.

Cillessen, de 35 anos, foi revelado no NEC Nijmegen e teve passagem de destaque pelo Ajax, também da Holanda. Dessa forma, chamou a atenção do Barcelona, onde atuou entre 2016 e 2019. Depois do Barça, passou novamente pelo NEC Nijmegen e pelo Valencia e Las Palmas, onde joga desde 2024.

