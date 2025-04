Inter sofre punição com três jogos sem público longe de casa por racismo

CBF pediu que a sanção fosse uma medida preventiva depois de denúncia do Sport em duelo com o Colorado pelo Brasileiro Feminino

Portanto, a CBF reivindicou a abertura de uma investigação do suposto ato racista de um torcedor do Inter.

A CBF informou, na última segunda-feira (31/03), que pediu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma punição preventiva ao Inter após denúncia de racismo em jogo contra o Sport. Assim, o pedido da Confederação Brasileira de Futebol baseava-se em três jogos sem público e longe de Porto Alegre até o julgamento do episódio. Em comunicado, a entidade máxima do futebol brasileiro divulgou que encaminhou a documentação exigida pelo STJD, que acatou a solicitação e concretizou a sanção ao Colorado.

“Vamos cobrar uma apuração rigorosa. Não existe mais espaço para racistas no futebol”, frisou Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol.

Na reta final do embate, as jogadoras do Leão da Ilha relataram o ato racista. No caso, o lançamento de uma casca de banana da arquibancada para o banco de reservas. O empate em 2 a 2, que ocorreu no Sesc Campestre, na zona leste do Porto Alegre, teve a transmissão da TV Brasil. Os registros da emissora, aliás, mostram a quarta árbitra Andressa Hartmann apreendendo o pedaço da fruta para registrá-lo em súmula.

Confira a nota da CBF

“Logo após tomar conhecimento do suposto ato racista sofrido pelas atletas do Sport na partida contra Internacional, realizada nesta segunda-feira (31), pelo Campeonato Brasileiro Feminino A-1, em Porto Alegre, a CBF informa que enviou de imediato toda a documentação à Procuradoria-Geral do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) cobrando apuração rigorosa dos fatos.

A entidade pediu também punição preventiva ao clube gaúcho, caso seja confirmado a agressão racista. No pedido de abertura do inquérito, a CBF requereu que o Internacional cumpra três partidas de portões fechados fora da capital gaúcha até o julgamento da questão.