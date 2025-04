Goleiro destaque no futebol norueguês recebe quatro dúzias de ovos como premiação

Jan de Boer, do Bryne, recebeu os ovos como prêmio de 'melhor da partida' após defender um pênalti na etapa final, no Campeonato Norueguês

Em uma abordagem inusitada e cheia de peculiaridades, o goleiro Jan de Boer, do Bryne, foi agraciado com um prêmio nada convencional após sua atuação excepcional em uma partida do futebol norueguês. O defensor recebeu quatro dúzias de ovos como premiação de ‘Man Of The Match (homem do jogo)’ devido ao pênalti que defendeu na etapa final.

A premiação nada convencional visa homenagear os laços do clube com a agricultura local – setor dominado pela produção de carne e laticínios. E a ação teve patrocínio da Steinsland & Co., uma empresa norueguesa produtora de ovos.