Globo supera alcance de 30 milhões de pessoas em rodada de estreia no Brasileiro

O novo acordo por direito de transmissão do Campeonato Brasileiro não desanimou a Globo. Na verdade, o grupo de comunicação seguiu com métricas altas de audiência, pelo menos na rodada inaugural do torneio. Isso porque, segundo um levantamento que a própria emissora divulgou, conseguiu alcançar um público de 33 milhões de pessoas. Este levantamento leva em consideração números na TV aberta, SporTV na TV paga e o Premiere, no sistema pay-per-view.

O ápice foi a exibição do embate entre Palmeiras e Botafogo, que alcançou 15 pontos, na média nacional, no último domingo (30). Tal marca representou um aumento de cinco pontos em comparação ao padrão das quatro semanas anteriores. Ao analisar o desempenho no SporTV, aliás, houve um crescimento de 56% ao comparar o primeiro final de semana de jogos deste ano com 2024. O canal esportivo da Globo transmitiu Flamengo x Internacional, no último sábado, e Bahia x Corinthians, no último domingo. As duas partidas, aliás, se consolidaram como líder de audiência na TV por assinatura a cada dia.