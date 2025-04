Fortaleza x Racing, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Noite de Libertadores! Fortaleza e Racing-ARG jogam, na noite desta terça-feira, 1/4, no Castelão, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo E. Um duelo que promete muito. Se o time cearense contará com o apoio em massa de sua torcida, a Academia entra em campo com a fama de algoz dos brasileiros. Afinal, na Sul-Americana de 2024, eliminou Athletico-PR e Corinthians e detonou o Cruzeiro na final, sagrando-se campeão. Na Recopa, contra o campeão da Libertadores, Botafogo, foram duas vitórias e mais um título em cima dos brasileiros.

Será que os hermanos vão aprontar? Ou o Leão vai rugir mais alto? A Voz do Esporte contará a história deste duelo, ao vivo, a partir de 20h. Cesar Tavares, o camisa 10 da locução esportiva, narra a peleja. Ele terá o auxílio do intrépido Crhistopher Henrique na reportagem e os comentários abalizados do craque Cleiton Santos.