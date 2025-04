Flamengo explica motivo por não transmitir jogos da base

O Flamengo se posicionou sobre as transmissões dos torneios das categorias de base. O clube informou, na tarde desta terça-feira (1), que a FlamengoTV não irá realizar a cobertura dos jogos do Sub-15 e Sub-17 ao longo da temporada. A decisão, aliás, foi alinhada com o departamento de futebol do clube.

O Rubro-Negro, afinal, entende que “evitar a exposição precoce é fundamental para garantir um ambiente mais seguro e adequado ao desenvolvimento esportivo e pessoal desses talentos”. Além disso, o clube reafirma seu compromisso com a base.