Estilo de jogo, intensidade e criação: veja desafios do próximo treinador do Fluminense

Nomes como os de Renato Gaúcho, que possui identificação com o clube carioca, e de Dorival Júnior, recém demitido da Seleção Brasileira, surgem como opções no mercado. Além disso, algum estrangeiro também é uma possibilidade, visto que deu certo, em algum momento, nos rivais: Flamengo e Botafogo.

Após a derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, o Fluminense optou pela demissão do técnico Mano Menezes e mais três profissionais da comissão. A partir de agora, o Tricolor precisa ser assertivo na escolha do novo comandante para não passar sufoco como aconteceu em 2024 , quando lutou contra o rebaixamento até a última rodada.

Diante disso, o Jogada10 analisa os desafios que o novo treinador terá, já que a equipe carioca disputa quatro competições de forma simultânea. O time está na terceira fase da Copa do Brasil, estreou com revés no Brasileirão e inicia a campanha na Sul-Americana nesta terça-feira (1). No meio do ano, o clube estará no Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos.

Implementação do estilo de jogo e comportamento

Ao longo de dois anos, o Fluminense tinha o estilo de Fernando Diniz, com troca de passes a partir da defesa, sem explorar a bola longa. No entanto, com a chegada de Mano, o elenco teve que se adaptar a um modo mais direto, que incomodava a torcida, mas surtiu efeito ao livrar o time do rebaixamento.

Em 2025, porém, o Tricolor não apresentou qualquer evolução tática e a postura diante do Flamengo na decisão do Campeonato Carioca chamou a atenção. A busca, agora, é por um estilo mais propositivo, até porque o elenco foi rejuvenescido e tem peças que podem contribuir para trabalhar melhor a bola, de forma vertical e com mais intensidade.