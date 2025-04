Espanha repercute apelo de segurança de Messi após proibição da MLS

Guarda-costas de um dos melhores jogadores do mundo pode ter que assistir partidas da liga da arquibancada / Crédito: Jogada 10

Lionel Messi é conhecido por ser um dos melhores jogadores da história do futebol, e por isso, costuma causar alvoroço de torcedores que vão as partidas assistir o argentino jogar. Dessa forma, o jogador conta com um segurança pessoal que já é bastante conhecido: Yassine Cheuko. Ele já viralizou em vários vídeos em que consegue chegar primeiro no jogador do que algum torcedor no estádio, mostrando seu trabalho impecável como guarda-costas de um craque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, Yassine revelou em entrevista à “House of Highlights, que a MLS não o deixa entrar em campo para proteger Messi, que atualmente defende o Inter Miami. Aliás, ele ainda contou que, caso as regras não mudem, pode ser que ele tenha que assistir as partidas da arquibancada. “Eles não me querem em campo “, admite Yassine Cheuko. Além disso, o segurança pessoal do jogador contou que em sete anos trabalhando com Messi na Europa ele sofreu apenas seis invasões. Por outro lado, nos Estados Unidos, já foram 16 em 1 ano e oito meses. “Eu estava na Europa trabalhando na Ligue 1 e na Champions League por sete anos, apenas seis pessoas invadiram o campo. Quando cheguei nos Estados Unidos, nos 20 meses que estou aqui, 16 pessoas invadiram. Há um grande problema aqui. Eu não sou o problema. Deixe-me ajudar Leo… Eu amo a MLS e a CONCACAF, mas temos que trabalhar juntos. Eu amo ajudar. Não sou melhor do que ninguém, mas tenho minha experiência na Europa”, disse.

Guarda-costas defende Messi fora de campo Recentemente, o influenciador digital, empresário e youtuber Logan Paul publicou uma mensagem nas redes sociais para Messi, o chamando para resolver uma desavença comercial em uma luta de boxe. Assim, Yassine Cheuko, usou suas redes sociais para desafiar Logan para uma luta, afirmando que Messi nem sabe quem é o empresário. “Escute, Logan, estou fazendo este vídeo porque muitas pessoas me pararam nas ruas e recebi muitas mensagens e comentários no Instagram sobre esta luta. Vamos fazer a luta pelo povo. Vamos fazer isso. Leo não sabe quem é esse cara. Se ele realmente quer uma briga, ele pode lutar comigo, não com um jogador de futebol”, afirmou.