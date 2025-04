Endrick marca golaço e assume artilharia da Copa do Rei

Brasileiro anota primeiro gol do Real Madrid no empate por 4 a 4 e se iguala a Julián Álvarez como maior goleador do torneio

A Copa do Rei da Espanha tem mais um artilheiro. Com o golaço de cavadinha marcado no empate do Real Madrid por 4 a 4 com a Real Sociedad, nesta terça-feira (1º), que garantiu a classificação para a final do torneio, Endrick se igualou a Julián Álvarez como maior goleador do torneio, com cinco gols.

Além disso, a média de Endrick é fantástica. Isto porque o brasileiro tem um gol a cada 70 minutos em campo na Copa do Rei. O atacante deixou o gramado aos 20 minutos do segundo tempo para a entrada de Mbappé.