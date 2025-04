CGPJ apoia os juízes que anularam a condenação de Daniel Alves

Conselho Geral da Magistratura aprovou, por unanimidade, a declaração que manifesta apoio a todos os juízes envolvidos no caso do jogador

O ex-jogador brasileiro Daniel Alves, foi absolvido na última sexta-feira (28) de uma acusação de estupro pela Justiça da Espanha. Dessa forma, o plenário do Conselho Geral da Magistratura (CGPJ) aprovou, por unanimidade, a declaração que manifesta apoio a todos os juízes envolvidos no caso Daniel Alves. Além disso, também alertou os políticos que é de sua responsabilidade preservar a confiança da população nas instituições.

As declarações do corpo diretivo dos juízes emitiram declarações em resposta às críticas dos juízes do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC). Eles anularam a sentença do Tribunal Provincial de Barcelona que condenou Daniel Alves por estupro de uma mulher.