Braithwaite se recupera de lesão muscular e volta a ser opção para o Grêmio

Atacante dinamarquês retornou aos treinos com elenco do Imortal e tem chances de ser titular diante do Sportivo Luqueño, pela Sul-Americana

Braithwaite voltou aos treinos com o restante do elenco do Grêmio, no CT Luiz carvalho, desde que retornou da sua viagem para a Europa. O dinamarquês foi para o Velho Continente com o objetivo de acelerar o tratamento de uma lesão muscular na coxa direita. A decisão se mostrou acertada, pois o atacante integrará a delegação que viajará para o Paraguai. Inclusive, há a possibilidade de recuperar seu espaço entre os titulares no embate com o Sportivo Luqueño, nesta quarta-feira (02).

O camisa 22 expôs todo o seu alívio em retomar as condições físicas ideias em postagem em sua conta no Instagram. Afinal, ele publicou uma foto em seu stories no qual participa de atividade com bola, na última segunda-feira (31/03) e a legenda “ I’m Back” (Estou de volta traduzindo para o português).