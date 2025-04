Atlético domina, mas fica no empate na altitude de Cusco

Apesar de dominar no ataque e ter Lyanco em atuação impecável na defesa, Galo fica no 0 a 0 em sua estreia no Grupo H da Sul-Americana

No outro jogo do Grupo H, também nesta terça-feira, o FC Caracas foi até o Chile e venceu o Deportes Iquique por 2 a 1. Assim, encerra a primeira rodada na liderança. Na próxima rodada, na quinta-feira (10/4), o Galo recebe o Deportes Iquique enquanto o FC Caracas recebe o Deportes Iquique. Vale lembrar que na Sul-Americana apenas os primeiros colocados de cada um dos oito grupos avançam diretamente às oitavas. Já os segundos colocados jogarão uma repescagem contra os terceiros colocados da Libertadores.

O Atlético fez um jogo de imposição, nesta terça-feira, 1/4, em Cusco, no Peru, contra o Cienciano. Foi a sua estreia no Grupo H da Copa Sul-Americana. Apesar da altitude no estádio Inca Garcilaso, se impôs e teve grandes oportunidades, pelo menos sete. Hulk quase fez um gol olímpico. Mas, assim como aconteceu na derrota para o Grêmio, na estreia do Brasileirão, o time não teve eficácia ofensiva, mesmo jogando bem melhor do que o rival. Mas, no fim, 0 a 0. E com a assinatura do zagueiro Lyanco, um leão na defesa ganhando todas e evitado duas opoerunidades para os rivais.

Atlético cria muito, mas a bola não entra

O Atlético, com um time muito superior ao Cienciano, ditou o ritmo mesmo atuando fora de casa. Por muito pouco não saiu na frente aos três minutos, quando Cuello achou Rony livre e o atacante bateu mal. Teve outra grande chance quando Sarávia fez grande jogada pela direita e cruzou para Cuello, livre quase na pequena área, cabecear mal. Ainda teve uma com Scarpa, que chutou de primeira uma bola cruzada por Hulk, mas o goleiro do Cienciano, Bolado, salvou. O time peruano só assustava quando roubava alguma bola e encaixava contra-ataque. Mas nunca chegava perto do gol de Everson.

No segundo tempo, o Galo foi lamentando chances. Aos três minutos, os peruanos se atrapalharam com a bola, Cuello agradeceu e cruzou para Gabriel Menino, que chegava de surpresa. Na área, desmarcado e só com o goleiro, o ex-Palmeiras atrasou a bola para Bolado. As miudanças ofensivas de Cuca surtiram algum elfeito e Hulkk cresceu na partida depois que, ao cobrar escanteio, quase fez gol olímpico, O astro passou a buscar o jogo e, além disso, Fausto Vera entrou ligado, arriscando finalizações de fora da parea. Uma delas foi no travessão.

Mas o Cienciano também assustou. Ao perceber que o jogo caminhava para o fim e, com o empate em 0 a 0, poderia sonhar com algo melhor, foi ao ataque nos minutos finais e teve duas oportunidades claras. Na primeira, Lyanco, um dos melhores em campo, se jogou para abafar o chute. Depois, Estrada chutou de fora da área no travessão. Mas o jogo ficou mesmo no empate sem gol.

CIENCIANO 0x0 ATLÉTICO-MG

1ª rodada da Copa Sul-Americana 2025 – Grupo H

Data: 1/4/2025 (terça-feira)

Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco (PER)

CIENCIANO: Bolado; Ortíz, Galeano, Estrada e Gómez; Benites (Noronha, 23’/2ºT), Árias, Torrejón (Ascues, 39’/2ºT) e Romagnoli (Latorre, 23’/2ºT); Beto da Silva (Gentile, 12’/2ºT) e Garcés. Técnico: Cristian Leonel Díaz

ATLÉTICO: Everson; Saravia (Natanael, 40’/2ºT), Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista (Igor Gomes, 40’/2ºT); Rubens, Gabriel Menino (Fausto Vera, 31’/2ºT) e Gustavo Scarpa (Junior Santos, 22’/2ºT); Cuello (Arana, 22’/2ºT), Hulk e Rony. Técnico: Cuca

Árbitro: Leandro Rey (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Hector Palleta (ARG)

Cartões amarelos: Gómez, Árias, Torrejón, Garcês (CIE)