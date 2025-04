Vasco embarca rumo a Arequipa; Tchê Tchê projeta estreia na Sul-Americana

Após a vitória de virada sobre o Santos, no último domingo (30), o Vasco já vira a chave para outra competição. Nesta segunda (31), a equipe viajou a Arequipa, no Peru, onde enfrenta o Melgar, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. E o volante Tchê Tchê, atual campeão da Libertadores com o Botafogo, projetou a estreia do Vasco no torneio.

Segundo o camisa 3, há ansiedade pela primeira partida, mas o time chega preparado para o confronto de quarta-feira (2 de abril). A bola rola às 19h (de Brasília).