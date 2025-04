Vasco divulga relacionados para viagem ao Peru

O Vasco divulgou na tarde desta segunda-feira (31) os relacionados para a primeira viagem internacional do clube desde 2020, quando disputou a Sul-Americana pela última vez. A lista, aliás, conta com três novidades.

A estreia do Vasco na sula será às 19h (de Brasília) da quarta-feira (2 de abril), no estádio Monumental de La Unsa, em Arequipa. O local fica a 2.335m do nível do mar.

Lucas Oliveira ficou fora dos relacionados contra o Santos, mas logo voltou à lista. Ele não vai a campo desde que se lesionou, contra o Sampaio Corrêa, em jogo pela oitava rodada da Taça Guanabara, ainda em fevereiro.

Souza, por sua vez, não era opção desde o 3 a 0 sobre o União-MT, na abertura da Copa do Brasil, em 17 de fevereiro. O jogador de 36 anos não vai a campo desde o duelo contra o Maricá. Na ocasião, foi titular no triunfo por 1 a 0, dia 29 de janeiro, pela sexta rodada do Carioca.