Soteldo pode voltar contra o Bahia, e Neymar deve seguir em transição física

Com expectativas de evolução nas recuperações de Soteldo e Neymar, o Santos se reapresenta nesta terça-feira (1º), no CT Rei Pelé. O elenco ganhou folga após estreia no Campeonato Brasileiro, no último domingo (30), em derrota por 2 a 1 para o Vasco em São Januário.

Agora, a preparação visa o confronto contra o Bahia, no próximo domingo (6), pela segunda rodada do torneio nacional. A principal dúvida para a partida é a presença de Neymar. O camisa 10 segue em transição física e tem poucas chances de atuar no fim de semana.