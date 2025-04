São Paulo anuncia renovação de contrato com Rafael

Goleiro tinha contrato com o Tricolor até o fim da atual temporada. Agora, o novo acordo com o Soberano vai até 2027

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (31/3), a renovação de contrato com o goleiro Rafael. O antigo vínculo do jogador era válido apenas até o fim da atual temporada. Contudo, agora, o arqueiro tem acordo com o Tricolor Paulista até dezembro de 2027. Assim, ficará no Morumbis por pelo menos mais dois anos.

“O São Paulo é o projeto da minha vida, e por isso essa continuidade é muito especial. Estou muito feliz. Nós começamos muito bem esse projeto, com títulos, e espero que a gente possa continuar com a mesma fome de ganhar títulos. E quero vivenciar isso cada dia mais, porque temos um caminho maravilhoso para conquistar mais coisas. Vou fazer o meu melhor para retribuir o carinho que recebo da nossa torcida”, disse Rafael, ao site oficial do clube.

Rafael chegou ao São Paulo em 2023, depois de passagens por Cruzeiro e Atlético-MG e virou titular absoluto desde então. Ele se tornou um dos pilares da equipe de Zubeldía. Por conta disso, o Tricolor colocou sua renovação de contrato como prioridade. O objetivo era estender o vínculo antes de junho, quando o arqueiro poderia assinar um pré-contrato com outro clube.

No Tricolor, o goleiro foi um dos grandes destaques da equipe campeã da Copa do Brasil em 2023. Já no ano seguinte, Rafael pegou dois pênaltis na grande decisão da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras e foi responsável direto por mais um título do São Paulo.

Depois de renovar com Rafael, a diretoria do São Paulo deve priorizar as negociações com o zagueiro Alan Franco e o lateral-direito Igor Vinicius, que têm contrato apenas até o fim de 2025.