Portuguesa encerra processo para criação da SAF

Nesta segunda-feira (31), o Primeiro Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica do Estado de São Paulo reconheceu a Assembleia Geral Extraordinária da Portuguesa, realizada no início do mês, para o clube formalizar a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A Portuguesa, aliás, já havia concluído todos os trâmites burocráticos do processo, que recebeu homologação da CBF após liberação da Federação Paulista de Futebol. Com a oficialização da SAF, 80% da venda está incluída na participação da Lusa, conforme acordo firmado em novembro do ano passado.