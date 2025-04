Paramount+ contrata jornalista com passagem de prestígio pela Globo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Estou muito feliz em chegar a uma empresa do tamanho da Paramount, com tanta tradição e reconhecimento internacional. É uma nova fase que me deixa muito animada, ainda mais ao lado de um time de peso como Nivaldo Prieto, PVC e Alê Xavier, vencendo a Libertadores e a Sul-Americana, os principais torneios do nosso continente”, afirmou a comunicadora.