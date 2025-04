Palmeiras se reapresenta com três novidades e Giay projeta sequência

Verdão teve Gustavo Gómez de volta, além de Paulinho e Maurício fazendo trabalhos específicos com elenco. Trio se aproxima de retorno / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (31/3), após o empate sem gols contra o Botafogo, no domingo (30/3), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão agora mira o duelo contra o Sporting Cristal, do Peru, fora de casa, pela Libertadores.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida do final de semana seguiram cronograma regenerativo na parte interna do centro de excelência. Os demais fizeram um trabalho técnico em campo reduzido e uma atividade tática com objetivos de saída de bola e marcação determinados pela comissão.