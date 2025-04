On tour: Botafogo encara 24 mil km em 63 dias

No domingo (30), o Botafogo deu início a uma verdadeira maratona de jogos marcada por longas distâncias. A epopoeia começou diante do Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em 63 dias, a equipe do técnico Renato Paiva disputará 19 confrontos. Percorre, assim, aproximadamente 24 mil km. Mais do que meia volta ao mundo. E cerca de um jogo a cada 79,5 horas. Um adendo. Este número passará para 21 com a confirmação das datas e adversário da Terceira Fase da Copa do Brasil.

O time terá um cronograma exigente, com nove semanas seguidas com jogos aos meios e aos fins de semana. Após a folga forçada no mês de março devido a eliminação no Campeonato Carioca, somente em abril, o Alvinegro fará nove jogos em 28 dias. Com três partidas pela Libertadores e outras seis válidas pelo Campeonato Brasileiro, a equipe precisará fazer duas viagens internacionais. O Mais Tradicional vai a Chile e Argentina, além de outros três deslocamentos nacionais. Soma, então, mais de 15 mil quilômetros.