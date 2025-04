Müller e Bayern divergem sobre contrato e atacante deve deixar o clube

A mídia alemã, aliás, vem noticiando que Müller se esforça para renovar o contrato. No entanto, há um impasse financeiro envolvendo o atacante de 35 anos. O jogador tem um dos maiores salários do clube, enquanto a diretoria estuda cortes de gastos. Como o acordo ainda não foi selado, o ídolo pode anunciar sua saída a qualquer momento.

A história entre Bayern de Munique e Thomas Müller pode estar chegando ao fim. Nesta segunda-feira (31), a imprensa alemã afirmou que o jogador não deve renovar seu vínculo com o clube, encerrando uma parceria que começou na infância do atacante, quando ele chegou aos 10 anos aos Bávaros.

Müller chegou ao Bayern de Munique no início dos anos 2000, quando ainda era uma criança. Fez toda a base no time alemão, passou por equipes inferiores e estreou na equipe principal na temporada 2008/09. Ao todo, soma 741 jogos com a camisa bávara, com 247 gols e 220 assistências, defendendo o clube até os dias atuais.

Por sua vez, a lista de títulos do clube e do jogador é extensa. Ao todo, foram 32 conquistas pelo Bayern, incluindo duas Champions League, dois Mundiais de Clubes e 12 Bundesligas. Na atual temporada, Müller ainda pode conquistar a Bundesliga e a Champions League, cuja final será em Munique, na Alemanha.

