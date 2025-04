John renova com o Botafogo até 2028

Glorioso amplia contrato do goleiro por mais um ano para se blindar do assédio exterior pelo goleiro

John, conforme o próprio clube lembrou, representa a continuidade da linhagem de grandes goleiros negros que o Botafogo já teve, como Baliza, Adalberto, Manga, Wagner e Jefferson, todos com os nomes cravados na história do Glorioso.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão fechando o gol no ano passado, John está de contrato novo com o Botafogo. Nesta segunda-feira (31), o Mais Tradicional informou que o goleiro estendeu o vínculo até o fim 2028. O compromisso antigo terminava em dezembro de 2027.

No Botafogo desde o início de 2024, o jogador de 29 anos tem 59 partidas disputadas pelo clube carioca.

Com John assinando um novo vínculo, a diretoria da SAF aumenta a multa rescisória do jogador e se protege do assédio do exterior pelo goleiro.

