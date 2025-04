Haaland deixa estádio de muletas e preocupa torcida do Manchester City

Após colidir com uma placa de anúncios no campo, atacante precisou de alteração, no entanto, clube ainda não divulgou nada / Crédito: Jogada 10

O atacante Haaland preocupa os torcedores do Manchester City. Após a vitória de virada sobre o Bournemouth, neste domingo (30), pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, ele deixou o estádio Vitality usando uma bota na perna esquerda e muletas. A lesão ocorreu no início do segundo tempo. Logo depois, o jogador pediu substituição a Pep Guardiola. VEJA: Copa da Inglaterra: City, de virada, vence Bournemouth e vai à semi

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Manchester City ainda não divulgou o diagnóstico da lesão. Haaland marcou o gol de empate na partida. No entanto, pouco depois, em uma dividida com o lateral Cook, se desequilibrou e acertou uma placa de anúncios no gramado. Mesmo após atendimento, não conseguiu continuar na partida. Assim, a preocupação aumentou, pois o time já não conta com Rodri, Nathan Aké e Manuel Akanji, todos lesionados.