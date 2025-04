Garro confirma que desfalcará o Corinthians ‘por um tempo’ devido a dores no joelho

Jogador atuou no sacrifício contra o Palmeiras, na última quinta, na final do Paulistão. Problema persegue o jogador desde o ano passado / Crédito: Jogada 10

O Corinthians terá um desfalque de peso nas próximas semanas. Afinal, o meia Rodrigo Garro segue com dores no joelho direito desde o segundo semestre de 2024. Assim, o jogador explicou que vai parar um tempo para tratar do problema e ser protagonista novamente no Timão no futuro. “Parar um tempo até que o meu joelho fique bem vai ser bom. Não sei quanto tempo, mas não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho, tem muita agulha ali. Fiz muita coisa para conseguir jogar. Cabeça boa e tratar de voltar rápido. Sei que teremos muitos jogos pela frente, estou muito motivado com o que a gente tem por jogar”, disse o argentino, à “ESPN”.

Garro perdeu o início do Campeonato Paulista por conta de dores no joelho, além do acidente de carro que terminou com a morte de uma pessoa, na Argentina. Mesmo após passar janeiro inteiro no departamento médico, Garro seguiu sentindo desconforto. Entre fevereiro e março, o jogador fez diversas infiltrações para aliviar a dor e atuou com uma faixa no local. No entanto, o problema persistiu, e a diretoria agora considera um novo período de recuperação para que o atleta volte apenas quando estiver 100%. Garro anestesiou o joelho para poder jogar pelo Corinthians contra o Palmeiras Dessa maneira, contra o Palmeiras, na última quinta-feira (27), o camisa 8 do Corinthians precisou anestesiar o joelho para ter condições de entrar em campo, ajudando o Timão a conquistar o título da competição na Neo Química Arena. "Coloquei anestesia para jogar, na verdade. Senão não conseguiria jogar. Sinto que era parte do risco, que poderia acontecer, senti muita dor e ter que suportar. Durante o jogo eu só pensava em correr e jogar, em curtir o jogo, uma final, o Dérbi…é algo inexplicável. A gente, a torcida, nesse momento você só quer correr, ajudar a ganhar…do jeito que for", declarou.