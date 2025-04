Fortaleza x Racing: onde assistir, escalações e arbitragem

Joga marca a estreia das equipes no Grupo E da Libertadores. Com a casa cheia, cearenses esperam superar o algoz dos brasileiros

Fortaleza e Racing-ARG jogam na noite desta terça-feira, 1/4, no Castelão, às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do Grupo E da Libertadores. Um duelo que promete muito. Se o time cearense contará com o apoio em massa de sua torcida, o Racing entra em campo com a fama de algoz dos brasileiros. Afinal, na Sul-Americana de 2024, eliminou Athletico-PR e Corinthians e detonou o Cruzeiro na final, sagrando-se campeão. Na Recopa, contra o campeão da Libertadores, Botafogo, foram duas vitórias e mais um título em cima dos brasileiros.

O Grupo E também conta com o Atlético Bucaramanga e os chilenos do Colo-Colo. Os times se enfrentam na Colômbia, também nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília).