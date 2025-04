Fluminense volta a perder em uma estreia de Brasileirão após cinco anos

O Fluminense teve duas semanas de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Contudo, a equipe não conseguiu apresentar um bom futebol e viu o Fortaleza ter amplo domínio em campo, sobretudo no primeiro tempo. Assim, o Tricolor voltou a perder em estreias desta competição depois de cinco anos.

O revés para o Leão do Pici acarretou na demissão de Mano Menezes. O treinador comandou o clube na fuga contra o rebaixamento na última temporada e obteve êxito ao triunfar sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, na última rodada. Ao todo, esteve à frente do time em 46 jogos. Foram 21 vitórias, 13 empates e 17 derrotas.

Na próxima rodada, o Tricolor de Laranjeiras, por sua vez, recebe o Red Bull Bragantino no mesmo dia, porém às 16h (de Brasília), no Maracanã. Antes disso, a equipe carioca joga no mesmo dia e horário, diante do Once Caldas, no Estádio Palogrande, pela Sul-Americana.