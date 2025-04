Fluminense terá semana de conversas e planeja já ter treinador no domingo

Depois da demissão de Mano Menezes, diretoria tricolor deve buscar um perfil mais conciliador para unir o elenco para sequência da temporada / Crédito: Jogada 10

Após a demissão de Mano Menezes, o Fluminense iniciou, no último domingo (30), a procura por um novo treinador para a sequência da temporada. Assim, o presidente Mário Bittencourt e o diretor de futebol Paulo Angioni conduzirão as negociações ao longo da semana. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, o interino Marcão comandará o Tricolor nesta terça-feira (1), às 21h30, contra o Once Caldas, fora de casa, na estreia pela Sul-Americana. O confronto acontece no Estádio Palogrande, às 21h30 (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O intuito da diretoria é trazer o novo treinador já para o jogo contra o Bragantino, no domingo (6), ou, no máximo, até o jogo da segunda rodada da Sul-Americana, contra o San José, também no Maracanã.

Até o momento, a diretoria ainda não bateu o martelo em relação ao nome que será escolhido, porém a tendência é que Fernando Diniz não esteja no radar. O foco será em um perfil mais conciliador em virtude das turbulências que Mano Menezes teve com o elenco. Ele teve um bate-boca com Thiago Silva na derrota para o Fortaleza, no Castelão, e substituiu Kevin Serna com apenas 13 minutos de jogo.