Daniel Alves moverá mais de uma ação contra o Pumas na Justiça; entenda

O Pumas, por sua vez, processou o ex-jogador no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), alegando violação de cláusulas comportamentais do contrato assinado em julho de 2022 . O clube solicita uma indenização de US$ 5 milhões (cerca de R$ 28,8 milhões na cotação atual).

Sua última partida profissional aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, na vitória por 2 a 1 sobre o Juarez na Liga Mexicana. O brasileiro esteve em campo por 45 minutos e participou diretamente de um dos gols da equipe, com uma assistência.

A decisão que anulou a condenação do brasileiro foi proferida pelo Pleno do Tribunal de Apelações, composto pelas juízas María Àngels Vivas (presidente), Roser Bach e María Jesús Manzano, além do juiz Manuel Álvarez. O colegiado apontou inconsistências e contradições na sentença de primeira instância, questionando a fundamentação jurídica do caso.

A absolvição de Daniel Alves, no entanto, não significa necessariamente o fim do caso no âmbito judicial. O processo ainda pode ir à última instância no Tribunal Supremo da Espanha, a Corte mais alta da Justiça espanhola —e que teria a última palavra sobre uma condenação ou absolvição definitiva