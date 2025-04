Corinthians estuda afastar Garro para recuperação total de lesão

Argentino vem sofrendo com dores no joelho direito desde o começo do ano e Timão pode fazer tratamento especial para o jogador / Crédito: Jogada 10

O Corinthians pode ter um desfalque importante nos próximos jogos. Isso porque Rodrigo Garro vem sofrendo com dores no joelho direito, que vem afastando o atleta de algumas partidas e até diminuindo seu desempenho. Assim, o Timão estuda afastar o argentino por tempo indeterminado, para que ele retorne apenas quando estiver 100%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O meia argentino ainda não se recuperou completamente da tendinopatia patelar no joelho direito. O problema tirou o jogador, por exemplo, do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Na ocasião, o Timão venceu por 1 a 0 e o jogador não fez tanta falta no embate.

Contudo, já na segunda final do Paulistão, Garro pediu para jogar, mesmo sofrendo com dores. Contudo, o desconforto do jogador vem preocupando o Corinthians. Mesmo após passar janeiro inteiro no departamento médico, Garro seguiu sentindo desconforto. Entre fevereiro e março, o jogador fez diversas infiltrações para aliviar a dor e atuou com uma faixa no local. No entanto, o problema persiste, e a diretoria agora considera um novo período de recuperação para que o atleta volte apenas quando estiver 100%. Sem um prazo definido para retorno, a tendência é que Garro fique de fora dos próximos compromissos do Corinthians. A comissão técnica e o departamento médico avaliam que forçar sua participação pode agravar a lesão e comprometer ainda mais o rendimento do jogador. Existe um temor que a contusão piore caso ele siga jogando.