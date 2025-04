Calleri vê pressão e má fase aumentar, mas ganha respaldo de Zubeldía

Argentino perdeu um pênalti contra o Sport, na estreia do São Paulo no Brasileirão e vê concorrência por vaga no time titular aumentar / Crédito: Jogada 10

A fase de Calleri no São Paulo está longe de ser aquela que o argentino está acostumado. No último sábado (29/3), o centroavante perdeu um pênalti, no empate sem gols contra o Sport, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e viu a pressão e críticas da torcida aumentarem. Contudo, Zubeldía descarta colocar o jogador no banco de reservas neste momento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O treinador disse que Calleri teve personalidade e relembrou Raphael Veiga, do Palmeiras, que também perdeu um pênalti recentemente, na final do Paulistão.