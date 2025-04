Bragantino corre do prejuízo e fica no empate contra o Ceará

Vozão abriu o marcador logo no começo do jogo, mas Massa Bruta correu atrás do resultado e empatou no final

O Bragantino correu atrás do prejuízo e conseguiu um empate dentro de casa contra o Ceará. Na noite desta segunda-feira (31), o Massa Bruta saiu perdendo por 2 a 0, mas cresceu na partida e empatou, no encerramento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, as duas equipes se juntam aos outros oito clubes que empataram na rodada, com o destaque para os dois gols marcados, que colocam ambas em melhores condições.