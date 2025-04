Botafogo anuncia a contratação do centroavante Mastriani

Com direito a uma animação de Harry Potter, o Botafogo anunciou, na tarde desta segunda-feira (31), a contratação do centroavante Mastriani. O jogador uruguaio de 31 anos chega para ser a sombra de Igor Jesus, titular no Mais Tradicional desde o ano passado. Elias e Ryan, outros recém-contratados, são as demais opções para o técnico Renato Paiva.

Mastriani ainda pertence ao Athletico Paranaense. O ponta de lança charrúa chega ao clube carioca por empréstimo até o fim desta temporada, mas com opção de compra ao fim do contrato.