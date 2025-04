Atlético terá fato inédito em estreia na Sul-Americana e defesa de retrospecto contra peruanos

A estreia do Atlético na Sul-Americana-2025 será nesta terça-feira (1º) e com direito a um fato inédito na história do clube. Afinal, inicia sua trajetória no torneio continental frente ao Cienciano, adversário ao qual nunca enfrentou. Os comandados de Cuca entrarão em campo às 21h30 (de Brasília) no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos.

O Galo retorna à competição após cinco anos e, na condição de visitante, desafia o campeão da edição de 2003. O clube peruano, embora pouco badalado, também é centenário, já que foi fundado em 1901.