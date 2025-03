Sport atualiza situação de Igor Cariús após concussão

Jogador levou bolada no rosto durante partida contra o São Paulo, pela estreia no Brasileirão, e precisou sair de ambulância do Morumbis

O lateral Igor Cariús, do Sport, desmaiou ao levar uma bolada no rosto durante partida contra o São Paulo, no último sábado (29), e precisou sair de ambulância do Morumbis. O lance assustou aos presentes no confronto, que terminou empatado em 0 a 0, pela estreia das equipes no Brasileirão.

Assim, o Leão da Ilha informou que o jogador passou por exames de imagem e que os procedimentos não revelaram nenhuma anormalidade. Portanto, o atleta segue bem após a pancada na cabeça.