Roberto Assaf: Estreia sem graça e sem surpresa do Flamengo

Como dito antes, por aqui, em algumas ocasiões, o Flamengo vem jogando no limite. Com contusões em penca, como em 2024, e desperdiçando chances, quando consegue criá-las. O Flamengo – que não passou do empate de 1 a 1 com o Inter no Maracanã – de Filipe Luís não é letal como o de Jorge Jesus. É aquele joguinho de sempre. O Rubro-Negro até ameaça, mas não marca. E ainda corre o risco de tomar gol. Basta o adversário ganhar um pouquinho de coragem para semear o pânico na zaga. O público do Maracanã, inferior a 50 mil pessoas, mostrou que há muito torcedor que tem plena consciência das dificuldades do time da Gávea. Que ninguém se iluda. Não haverá muita diferença. Mas não adiante recorrer à base, que ontem apanhou de 5 a 0 do Vasco no Brasileiro de Juniores, na Ilha. A propósito, já expirou o prazo de dois meses e meio da permanência de José Boto por aqui.

A estreia do Flamengo O Flamengo começou a sofrer no primeiro tempo. Afinal, Esbarrou na rigidez tática do Inter, que não teve problema para anular o pouco que o adversário conseguia produzir. E para praticar um jogo ofensivo suficiente para obter vantagem no placar, com gol de Bruno Henrique, com passes medidos, aos 33 minutos. O apoiador do time gaúcho bateu de primeira, sem qualquer marcação, aproveitando cruzamento de Bernabei: 1 a 0. O Flamengo teve uma única oportunidade, em chute de Juninho, após rebote de Rochet, que voltou a defender. Nesta jogada, teve a contusão que obrigou Roger Machado a substituí-lo por Anthoni, no intervalo.