Palmeiras e Botafogo empatam no duelo mais aguardado da primeira rodada do BR-25

Glorioso, mesmo fora de casa, domina as ações. Mas López, no fim, perde a chance de dar a vitória ao Verdão / Crédito: Jogada 10

Tudo igual no confronto de campeões brasileiros. O Palmeiras, dono da taça em 2023, recebeu o Botafogo, o melhor time de 2024, neste domingo (30), em um Allianz Parque com muitos lugares vazios para um encontro desta dimensão. Apesar de um domínio explícito dos cariocas, o placar não saiu do 0 a 0, na Terra da Garoa. O Botafogo volta a campo, no sábado (5), no Estádio Nilton Santos, contra o Juventude. O Verdão visita o Sport, na Ilha do Retiro, no domingo (6).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Palmeiras depende de Estêvão. Coletivo do Botafogo funciona melhor O primeiro tempo deixou claro a diferença entre os times. Donos da casa, o Palmeiras centrou muito o jogo em cima de Estêvão. O garoto recebia a bola, driblava, partia para cima e tentava uma finalização. Na melhor delas, a bola passou sobre o travessão do goleiro John. O Botafogo, por sua vez, apresentou uma coletividade mais interessante e, assim, foi dono da partida nos primeiros atos. Jesus, duas vezes, obrigou Weverton a duas defesas, além de infernizar a defesa alviverde. O Glorioso até sairia em vantagem se Savarino não fosse fominha e entregasse para Artur, sozinho, tirar o zero do score.