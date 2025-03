Matheus Pereira será desfalque do Cruzeiro na Sul-Americana

O meia Matheus Pereira, um dos principais jogadores do Cruzeiro, será desfalque na estreia da Raposa na Sul-Americana. O time mineiro, vale lembrar, visita o Union Santa Fé nesta terça-feira (1) às 19h. De acordo com a “Itatiaia”, o camisa 10 foi dispensado para acompanhar o possível nascimento do filho.

Inclusive, ele só jogou na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol neste final de semana por conta do fato ter sido realizado em Belo Horizonte, no Mineirão. Quem é dúvida é o zagueiro Jonathan Jesus. Ele acordou no último sábado (29) com gripe. Assim, sequer jogou contra os paulistas.