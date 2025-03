Líder Barcelona vence e mantém distância para o Real

Em casa, Catalães fazem 4 a 1 no Girona e chegam aos 66 pontos no Campeonato Espanhol, três à frente dos Merengues / Crédito: Jogada 10

O Barcelona volta a manter três pontos de frente para o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol. Neste domingo, 30/3, no Olímpico de Montjuïc, em um duelo catalão contra o Girona, goleou o rival por 4 a 1. O jogo, pela 29ª rodada, teve Lewandowski como destaque, já que fez dois gols. Os outros tentos do Barcelona foram de Krejci e Ferrán Torres, contra. O Girona marcou com Danjuma. Assim, o Barcelona vai aos 66 pontos, contra 63 do Real. Aliás, o Barça é o time que mais venceu, menos perdeu e tem o ataque mais positivo da competição. O Girona tem 34 pontos, em 13º, mas pode perder uma posição ao fim da rodada.

Lamine Yamal, o cara O Barcelona, que começou comoRaphinha no banco (e ele não entrou) martelou durante todo o primeiro tempo, sempre buscando encontrar Lamine Yamal no ataque. A joia teve grande oportunidade, conseguindo achar espaço e finalizando para uma defesa com o pé, no reflexo, do goleiro Gazzaniga. Outra grande oportunidade foi uma cabeçada de Araújo que Gazzaniga defendeu e, ao espalmar, ainda tirou Lewandowski da jogada. Koundé, por sua vez, fez um gol, anulado por impedimento.