Insatisfeito com o resultado, Renato Paiva vê lado positivo: ‘Voltou o Botafogo que honra os torcedores’

Renato Paiva, técnico do Botafogo, não ficou satisfeito com o resultado na estreia do Campeonato Brasileiro. A equipe empatou sem gols com o Palmeiras no Allianz Parque, neste domingo (30). No entanto, o treinador viu um ponto importante com a evolução da equipe.

“Não estou satisfeito com o resultado, mas, de fato, tenho certeza de que volta a se confirmar que é um grupo de campeões. Em vários momentos houve demonstrações de talento. Não só talento técnico, mas tático. Mas também no honrar esse escudo. Foi assim que eles ganharam os títulos e assim que vão continuar ganhando. Voltou o Botafogo que honra os torcedores. Mais uma vez: repito que não estou satisfeito com o resultado”, disse.