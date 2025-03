Corinthians arranca empate com o Bragantino no Brasileirão Feminino

O Corinthians tropeçou na terceira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro Feminino. Porém, poderia ser pior. Neste domingo (30), no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, as meninas do Timão conseguiram arrancar um empate com o Red Bull Bragantino por 2 a 2, com um gol no fim. Ao menos, portanto, o Alvinegro do Parque São Jorge salvou um pontinho.

Paulina, aproveitando-se de falhas do Timão, abriu o placar para o Massa Bruta. Ana Carla, logo depois, também contando com erros das adversárias, ampliou para a equipe de Bragança Paulista.