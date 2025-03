CBF decreta luto pela morte de jornalista gaúcho

A Confederação Brasileira do Futebol (CBF) publicou nota de pesar sobre a morte do jornalista Eldio Macedo. Ele morreu no sábado (29/3), aos 89 anos. A CBF decretou um minuto de silêncio, em sinal de luto, antes do começo de todos os jogos da abertura da Série A do Campeonato Brasileiro.

Nascido em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, em 4/12/1935, ele construiu uma carreira sólida na Rádio Gaúcha, onde foi correspondente, TV Gaúcha, TV Rio (onde atuou na transmissão em cores da Festa da Uva, que se tornou um marco), Rádio Nacional, Manchete Esportiva e TV Tupi.