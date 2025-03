Abel Ferreira avalia Palmeiras após empate: ‘Longe do nosso nível’

Após o empate do Palmeiras em 0 a 0 contra o Botafogo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, neste domingo (30), o técnico Abel Ferreira fez uma avalição do time e afirma que equipe precisa ser mais eficaz.

“Estamos longe do nosso nível e ainda bem. Porque temos muito a trabalhar. Temos que ser mais eficazes, porque no final a oportunidade mais flagrante foi nossa, não fizemos gol. Temos que estar focados no que temos que fazer para estar em cada competição até o fim”, disse.